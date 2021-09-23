"Луческу сам в каждом матче добавляет давления на арбитров"

Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби защитил свою команду после критики Мирчи Луческу. Итальянский специалист заявил, что в уважении к сопернику не следует сомневаться.

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Тренер отметил, что румынский специалист сам во время поединков делает давление на арбитров.

Я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было уважения, поскольку он сам в каждом матче добавляет давления на арбитров, то такие нравственные уроки я не принимаю. Мне не нравится, когда кто-то считает меня дураком

– рассказал итальянец.

Де Дзерби не умаляет заслуг Динамо, которое стало чемпионом УПЛ. Мирча Луческу – маэстро. Именно так считает главным тренер Шахтера. Де Дзерби заверил, что никогда не делает давления на рефери.

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