"Луческу сам в каждом матче добавляет давления на арбитров"
Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби защитил свою команду после критики Мирчи Луческу. Итальянский специалист заявил, что в уважении к сопернику не следует сомневаться.
Подробнее Мы – чемпионы и выиграли Кубок, а эту игру можно было не проводить, – Луческу о Суперкубке
Тренер отметил, что румынский специалист сам во время поединков делает давление на арбитров.
Я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было уважения, поскольку он сам в каждом матче добавляет давления на арбитров, то такие нравственные уроки я не принимаю. Мне не нравится, когда кто-то считает меня дураком
– рассказал итальянец.
Де Дзерби не умаляет заслуг Динамо, которое стало чемпионом УПЛ. Мирча Луческу – маэстро. Именно так считает главным тренер Шахтера. Де Дзерби заверил, что никогда не делает давления на рефери.
Луческу обиделся на бывшую команду
- После матча, в котором Динамо с разгромным счетом 3:0 проиграло Шахтеру, Мирча Луческу раскритиковал поведение тренерского штаба и игроков донецкого клуба.
- Румын после игры обвинил их в агрессии и неуважении к киевскому клубу. "Горняки" постоянно выбегали в поле со скамейки запасных, объясняя что-то судье и кричали в сторону киевлян. Он надеется, что в следующем поединке такого со стороны дончан уже не будет.
- На церемонии награждения "Мистер" вместе со своими помощниками решил проигнорировать коридор почета, который сделали игроки Шахтера.