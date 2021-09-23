"Луческу сам кожного матчу додає тиску на арбітрів"
Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі захистив свою команду після критики Мірчі Луческу. Італійський фахівець заявив, що у повазі до суперника не слід сумніватись.
Детальніше Ми – чемпіони і виграли Кубок, а цю гру можна було не проводити, – Луческу про Суперкубок
Тренер зазначив, що румунський спеціаліст сам під час поєдинків робить тиск на арбітрів.
Я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що у нас не було поваги, позаяк він сам кожного матчу додає тиску на арбітрів, то такі моральні уроки я не приймаю. Мені не подобається, коли хтось вважає мене дурнем
– розповів італієць.
Де Дзербі не применшує заслуг Динамо, яке стало чемпіоном УПЛ. Мірча Луческу – маестро. Саме так вважає головним тренер Шахтаря. Де Дзербі запевнив, що ніколи не робить тиск на рефері.
Луческу образився на колишню команду
- Після матчу, у якому Динамо з нищівним рахунком 3:0 програло Шахтарю, Мірча Луческу розкритикував поведінку тренерського штабу та гравців донецького клубу.
- Румун після гри звинуватив їх в агресії та неповазі до київського клубу. "Гірники" постійно вибігали до поля з лави для запасних, пояснюючи щось судді та кричали у бік киян. Він сподівається, що у наступному поєдинку такого зі сторони донеччан вже не буде.
- На церемонії нагородження "Містер" разом зі своїми помічниками вирішив проігнорувати коридор пошани, який зробили гравці Шахтаря.