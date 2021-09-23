"Луческу сам кожного матчу додає тиску на арбітрів"

Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі захистив свою команду після критики Мірчі Луческу. Італійський фахівець заявив, що у повазі до суперника не слід сумніватись.

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Тренер зазначив, що румунський спеціаліст сам під час поєдинків робить тиск на арбітрів.

Я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що у нас не було поваги, позаяк він сам кожного матчу додає тиску на арбітрів, то такі моральні уроки я не приймаю. Мені не подобається, коли хтось вважає мене дурнем

– розповів італієць.

Де Дзербі не применшує заслуг Динамо, яке стало чемпіоном УПЛ. Мірча Луческу – маестро. Саме так вважає головним тренер Шахтаря. Де Дзербі запевнив, що ніколи не робить тиск на рефері.

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