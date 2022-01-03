Де Дзерби опередил Луческу в интересном рейтинге в Европе

Итальянцу Роберто Де Дзерби не оказалось равных по среднему результату набранных очков в национальной высшей лиге в первой части текущего сезона-2021/2022.

Согласно данным, обнародованным порталом Sabah, донецкий клуб, которым управляет Де Дзерби, в 18 матчах УПЛ набрал 47 очков, или в среднем за одну игру – 2,61 очка.

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Такой результат позволил итальянскому наставнику "горняков" опередить Юлиана Нагельсмана из Баварии (2,52), Мирчу Луческу из Динамо (2,5), Хосепа Гвардиолу из Манчестер Сити (2,5), Абдулу Авджи из Трабзонспора (2,42), Симоне Индзаги из Интера (2,42), Карло Анчелотти из Реала (2,42) и других.

Интересно, что топ-10 замыкает еще один представитель из УПЛ – Игорь Йовичевич из СК Днепр-1.

Показатель набранных очков в первой части сезона, включает в себя 2021 год

Расписание в турнирной таблице УПЛ