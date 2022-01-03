Согласно данным, обнародованным порталом Sabah, донецкий клуб, которым управляет Де Дзерби, в 18 матчах УПЛ набрал 47 очков, или в среднем за одну игру – 2,61 очка.
К слову Шахтер и Динамо разыграют чемпионство, борьба за бронзу и кто вылетит: прогнозы на УПЛ
Такой результат позволил итальянскому наставнику "горняков" опередить Юлиана Нагельсмана из Баварии (2,52), Мирчу Луческу из Динамо (2,5), Хосепа Гвардиолу из Манчестер Сити (2,5), Абдулу Авджи из Трабзонспора (2,42), Симоне Индзаги из Интера (2,42), Карло Анчелотти из Реала (2,42) и других.
Интересно, что топ-10 замыкает еще один представитель из УПЛ – Игорь Йовичевич из СК Днепр-1.
Показатель набранных очков в первой части сезона, включает в себя 2021 год
Расписание в турнирной таблице УПЛ
- Борьба за чемпионство в Украине традиционно напряженная, но почти без изменений – борьбу ведут Динамо и Шахтер. До последнего тура перед зимним перерывом команды шли нога в ногу, но Заря сумела вмешаться в эту борьбу, сыграв вничью с киевлянами на НСК "Олимпийский".
- "Горняки" тоже были близки к тому, чтобы потерять очки в Александрии, но удачные замены принесли им победу. При этом победный гол забил Жуниор Мораес, который 8 месяцев пропустил из-за травмы и впервые вышел на поле после реабилитации.
- На зимний перерыв Шахтер ушел в статусе лидера турнирной таблицы, опередив Динамо на два очка.