Згідно з оприлюдненими даними порталом Sabah, донецький клуб, керований Де Дзербі, у 18 матчах УПЛ набрав 47 очок, або в середньому за одну гру – 2,61 очка.

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Такий результат дозволив італійському наставнику "гірників" випередити Юліана Нагельсмана з Баварії (2,52), Мірчу Луческу з Динамо (2,5), Хосепа Гвардіолу з Манчестер Сіті (2,5), Абдулу Авджі з Трабзонспора (2,42), Сімоне Індзагі з Інтера (2,42), Карло Анчелотті з Реала (2,42) та інших.

Цікаво, що топ-10 замикає ще один представник з УПЛ – Ігор Йовічевіч з СК Дніпро-1.



Показник набраних очок у першій частині сезону, що включає у себе 2021 рік

Розклад у турнірній таблиці УПЛ