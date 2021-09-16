Де Дзерби объяснил поражение Шахтера от Шерифа в Лиге чемпионов

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от Шерифа (0:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

По словам итальянца, у него много сильных исполнителей, которые не могут наладить командное взаимодействие. Де Дзерби считает, что в матче в Тирасполе "горнякам" очень не везло, а Шерифу наоборот.

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"Сильная команда не должна пропускать такие голы, как мы сегодня. Думаю, мы станем сильной командой. У нас много сильных молодых футболистов. Я уверен, что, благодаря упорной работе, я и команда можем прогрессировать", – заявил наставник

Де Дзерби уверен, что команда понимает, что он от нее требует: "пока у нас не все отлично. И это нормально для начала сезона".

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