За словами італійця, у нього багато сильних виконавців, які не можуть налагодити командну взаємодію. Де Дзербі вважає, що в матчі в Тирасполі "гірникам" дуже не щастило, а Шерифу навпаки.

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"Сильна команда не повинна пропускати такі голи, як ми сьогодні. Думаю, ми станемо сильною командою. У нас багато сильних молодих футболістів. Я впевнений, що, завдяки наполегливій роботі, я і команда можемо прогресувати", – заявив наставник

Де Дзербі впевнений, що команда розуміє, що він від неї вимагає: "Поки у нас не все відмінно. І це нормально для початку сезону".

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