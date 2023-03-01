Подменил однажды – заменит снова: Де Дзерби может воссоединиться с Мудриком в Челси

Бывший тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби заинтересовал еще один европейский гранд. Итальянский тренер может получить возможность снова поработать со своим улюбленцем.

Лондонский Челси ищет варианты на тренерское кресло, если "аристократам" придется попрощаться с Грэмом Поттером. "Синие" серьезно заинтересовались кандидатурой Роберто Де Дзерби.

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Желаемый коуч

Руководство Челси пока выражает поддержку действующему тренеру лондонского коллектива. Однако провалы в следующих двух матчах (против Лидса и Боруссии Дортмунд) могут ворвать терпение владельца "аристократов" Тодда Белли. Клуб рискует вылететь из 1/8 Лиги чемпионов и остаться вообще без еврокубков на следующий сезон.

Де Дзерби уже в свое время менял Грэма Поттера на тренерском мостике, тогда итальянец сделал это в Брайтоне, когда английский коуч только перешел к Челси. Де Дзерби сохранил привлекательную игру и достойные результаты "чаек". Но Челси следует поспешить со своим выбором, поскольку на Де Дзерби претендует еще один лондонский гранд. Тоттенхэм не уверен в Антонио Конте, контракт которого истекает уже летом. Также В услугах итальянца заинтересован еще кризисный Ювентус.

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