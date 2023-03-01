Лондонский Челси ищет варианты на тренерское кресло, если "аристократам" придется попрощаться с Грэмом Поттером. "Синие" серьезно заинтересовались кандидатурой Роберто Де Дзерби.
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Желаемый коуч
Руководство Челси пока выражает поддержку действующему тренеру лондонского коллектива. Однако провалы в следующих двух матчах (против Лидса и Боруссии Дортмунд) могут ворвать терпение владельца "аристократов" Тодда Белли. Клуб рискует вылететь из 1/8 Лиги чемпионов и остаться вообще без еврокубков на следующий сезон.
Де Дзерби уже в свое время менял Грэма Поттера на тренерском мостике, тогда итальянец сделал это в Брайтоне, когда английский коуч только перешел к Челси. Де Дзерби сохранил привлекательную игру и достойные результаты "чаек". Но Челси следует поспешить со своим выбором, поскольку на Де Дзерби претендует еще один лондонский гранд. Тоттенхэм не уверен в Антонио Конте, контракт которого истекает уже летом. Также В услугах итальянца заинтересован еще кризисный Ювентус.
Приятный бонус для украинца
- Приход Де Дзерби в Челси может порадовать Михаила Мудрика. Стороны тепло ладили между собой во время пребывания обоих в Шахтере.
- Именно под руководством итальянского специалиста Михаил дебютировал за "горняков" и зарекомендовал себя всему миру.
- А вот начало сотрудничества украинца с Грэмом Поттером пока откровенно не складывается. Мудрик провел только 1 хороший матч во время пребывания в Челси под руководством англичанина. Во всех остальных украинец был раскритикован.