Помощь от Атлетико

Атлетико отправил автобус с гуманитарной помощью для украинцев, а на обратном пути забрал беженцев. Автобус в Варшаву из Мадрида и обратно прошел около 6 000 километров.

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В польскую столицу Атлетико доставил товары первой необходимости в польскую столицу. В частности, одеяла, обувь, средства личной гигиены, подгузники и непортящиеся продукты.

Украинцы посетили стадион "Ванда Метрополитано".

Атлетико помог украинцам: смотрите видео

Автобус привез 36 украинских беженцев, которых клуб примет у себя.

В чемпионате Испании Атлетико занимает 3-ю строчку. На счету команды 57 очков.

Во вторник, 5 марта, мадридский клуб встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов по Манчестеру Сити. Матч начнется в 22.00.