Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении олигарху Путина Евгению Гинеру. Уроженец Украины может понести серьезное наказание.

Президент столичного ЦСКА выстроил в Крыму две теплоэлектростанции. Также Евгений Гинер снабжал боеприпасы армии России.

Достойно внимания Отставка Гутцайта отменяется: комитет проголосовал против увольнения с должности

Успел напугать

Сотрудники Государственного бюро расследования в сотрудничестве со Службой безопасности Украины сообщили заочно о подозрении олигарха Путина президенту московского ЦСКА Евгению Гиннеру в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, повлекших тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц.

Олигархи Путина – приближенные к президенту России люди, которые становятся его "мешком с деньгами".

В 2019 году Гинер, родившийся в Харькове, через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаĸлавской ("Севастопольская ПГУ-ТЭС") и Таврической ТЭС ("Симферопольская ПГУ-ТЭС") на территории оккупированного Крыма. Эти электростанции были подсоединены к электрическим сетям РФ. Таким образом, подозреваемый причинил вред энергетической безопасности Украины, а также способствовал зависимости Крыма от России в энергетическом плане.

Более того, в 2022-м году Гинер, как владелец управляющей компании "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина", дал указание осуществлять поставки патронов для различных видов стрелкового оружия в минобороны, вооруженные силы и другие военные формирования Россия. То есть президент ЦСКА обеспечил поставки оккупантам значительного количества патронов (80 процентов от общего количества поставленных) во время вооруженной агрессии против Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.