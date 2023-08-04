Президент московського ЦСКА побудував у Криму дві теплоелектростанції. Також Євгеній Гінер постачав боєприпаси армії Росії.

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Встиг налихачити

Працівники Державного бюро розслідування у співпраці зі Службою безпеки України повідомили заочно про підозру олігарху Путіна президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру в пособництві вчиненню дій з метою зміни меж території та державного кордону України, що призвели до тяжких наслідків за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо. Олігархи Путіна – наближені до президента Росії люди, які стають його "мішком з грошима".

У 2019-му році Гінер, який народився у Харкові, через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської ("Севастопольская ПГУ-ТЭС") та Таврійської ТЕС ("Симферопольская ПГУ-ТЭС") на території окупованого Криму. Ці електростанції були приєднані до електричних мереж РФ. Таким чином, підозрюваний заподіяв шкоду енергетичній безпеці України, а також сприяв залежності Криму від Росії в енергетичному плані.

Ба більше, в 2022-му році Гінер, як власник управляючої компанії "АО "КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна", надав вказівку здійснювати постачання патронів для різних видів стрілецької зброї до міноборони, збройних сил та інших військових формувань Росія. Тобто президент ЦСКА забезпечив постачання окупантам значної кількості патронів (80 відсотків від загальної кількості поставлених) під час збройної агресії проти України.

До речі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.