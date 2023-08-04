Президент столичного ЦСКА выстроил в Крыму две теплоэлектростанции. Также Евгений Гинер снабжал боеприпасы армии России.

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Успел напугать

Сотрудники Государственного бюро расследования в сотрудничестве со Службой безопасности Украины сообщили заочно о подозрении олигарха Путина президенту московского ЦСКА Евгению Гиннеру в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, повлекших тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц.

Напомним. Олигархи Путина – приближенные к президенту России люди, которые становятся его "мешком с деньгами".

В 2019 году Гинер, родившийся в Харькове, через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаĸлавской ("Севастопольская ПГУ-ТЭС") и Таврической ТЭС ("Симферопольская ПГУ-ТЭС") на территории оккупированного Крыма. Эти электростанции были подсоединены к электрическим сетям РФ. Таким образом, подозреваемый причинил вред энергетической безопасности Украины, а также способствовал зависимости Крыма от России в энергетическом плане.

Более того, в 2022-м году Гинер, как владелец управляющей компании "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина", дал указание осуществлять поставки патронов для различных видов стрелкового оружия в минобороны, вооруженные силы и другие военные формирования Россия. То есть президент ЦСКА обеспечил поставки оккупантам значительного количества патронов (80 процентов от общего количества поставленных) во время вооруженной агрессии против Украины.

Кстати говоря. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.