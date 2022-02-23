DAZN хочет убедить Камбососа не драться с Ломаченко

Василий Ломаченко может стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира по легкому весу Джорджа Камбососа. На пути к этому поединку может стать стриминговый сервис DAZN.

Поединок против Ломаченко им не выгоден

DAZN активно пытается убедить Джорджа Камбососа драться против Дэвина Хейни. Об этом сообщил промоутер американского боксера Эдди Хирн.

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По его словам, стороны провели хорошую неделю переговоров.

Почему DAZN против боя чемпиона мира с Ломаченко? Все потому, что Ломаченко будет фаворитом противостояния с Камбососом и может получить отличный шанс вернуть утраченные пояса в ESPN.

Поэтому DAZN очень активно пытается устроить бой Дэвин Хейни – Джордж Камбосос. Они очень сильно хотят этого поединка и желают его организовать,

– сказал Хирн.

"Предложения от DAZN ходят туда-сюда, и я думаю, что у нас есть хорошие шансы. Мне кажется, что Камбосос играет в игру. Джордж хочет быть бесспорным абсолютным чемпионом, и сделать это он может только в бою с Дэвином Хейни", – добавил промоутер.

Готовы пойти на все

Команда Хейни готова пойти на все ради боя против австралийца. По словам отца и менеджера американского боксера, Девин готов пойти на меньший гонорар, чем взял бы Ломаченко.

Билл Хейни вообще убеждает, что готов заплатить Камбососу из собственного кармана, чтобы Джордж вышел на ринг против его сына.

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