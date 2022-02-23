Поєдинок проти Ломаченка їм не вигідний

DAZN активно намагається переконати Джорджа Камбососа побитись проти Девіна Хейні. Про це повідомив промоутер американського боксера Едді Хірн.

До теми Хейні у відчаї: його батько готовий заплатити Камбососу, щоб той не бився з Ломаченком

За його словами, сторони провели хороший тиждень перемовин.

Чому DAZN проти бою чемпіона світу з Ломаченком? Все через те, що Ломаченко буде фаворитом протистояння з Камбососом і може отримати чудовий шанс повернути втрачені пояси до ESPN.

Тому DAZN дуже активно намагається влаштувати бій Девін Хейні – Джордж Камбосос. Вони дуже сильно хочуть цього поєдинку і бажають його організувати,

– сказав Хірн.

"Пропозиції від DAZN ходять туди-сюди, і я думаю, що у нас є хороші шанси. Мені здається, що Камбосос грає в гру. Джордж хоче бути безперечним абсолютним чемпіоном, і зробити це він може тільки в бою з Девіном Хейні", – додав промоутер.

Готові піти на усе

Команда Хейні готова піти на усе заради бою проти австралійця. За словами батька та менеджера американського боксера, Девін готовий піти на менший гонорар, ніж взяв би Ломаченко.

Білл Хейні й взагалі переконує, що готовий заплатити Камбососу з власної кишені, аби Джордж вийшов на ринг проти його сина.

Ломаченко поб'ється з Камбососом