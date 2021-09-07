Даже звонок президента не помог: как в Бразилии хотели остановить скандал в матче с Аргентиной
Источник:Clarin
Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался вмешаться в скандальный матч между Бразилией и Аргентиной, который был перенесен.
Матч квалификации к ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина завершился через 5 минут после старта из-за агентства Anvisa, которое решило арестовать нескольких игроков Аргентины за нарушение карантинных законов при въезде в страну.
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Чтобы уладить скандал пришлось вмешаться первым лицам государства.
Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался своим авторитетом повлиять на восстановление игры и заступиться за футболистов соперника, но звонки в местную федерацию футбола не дали никакого результата, ведь игроки сборной Аргентины уже в то время покинули поле.
Что известно об остановке матча Бразилия – Аргентина
- Уже на 5-й минуте поединок был прерван. У скамейки запасных вспыхнул крупный конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле.
- Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм. В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес.
- Согласно действующим карантинными правилами, все, кто прибывают в Бразилию из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.