Даже звонок президента не помог: как в Бразилии хотели остановить скандал в матче с Аргентиной

Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался вмешаться в скандальный матч между Бразилией и Аргентиной, который был перенесен.

Матч квалификации к ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина завершился через 5 минут после старта из-за агентства Anvisa, которое решило арестовать нескольких игроков Аргентины за нарушение карантинных законов при въезде в страну.

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Чтобы уладить скандал пришлось вмешаться первым лицам государства.

Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался своим авторитетом повлиять на восстановление игры и заступиться за футболистов соперника, но звонки в местную федерацию футбола не дали никакого результата, ведь игроки сборной Аргентины уже в то время покинули поле.

Что известно об остановке матча Бразилия – Аргентина