Матч кваліфікації до ЧС-2022 Бразилія – Аргентина завершився через 5 хвилин після старту через агенство Anvisa, яке вирішило арештувати кількох гравців Аргентини за порушення карантинних законів при в'їзді в країну.
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Щоб залагодити скандал довелося втрутитися першим особам держави.
Президент Бразилії Жаїр Болсонару намагався своїм авторитетом вплинути на відновлення гри та заступитись за футболістів суперника, але дзвінки у місцеву федерацію футболу не дали жодного результату, адже гравці збірної Аргентини вже на той час покинули поле.
Що відомо про зупинку матчу Бразилія – Аргентина
- Вже на 5-й хвилині поєдинок був перерваний. Біля лави запасних спалахнув великий конфлікт. Ліонель Мессі та його партнери по аргентинській команді залишили поле.
- Річ в тому, що бразильська поліція вирішила затримати чотирьох аргентинських гравців, які в'їхали в країну з порушенням карантинних норм. У числі четвірки аргентинців: Ромеро, Ло Чельсо, Буендіа і Еміліано Мартінес.
- Згідно з чинними карантинними правилами, всі, хто прибувають до Бразилії з Великої Британії, повинні пройти 14-денний карантин.