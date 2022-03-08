"Россиян зомбируют с утра до ночи"

Козловский отметил, что большинство людей в России действительно подвергаются влиянию режима. И так было всегда, считает президент Руха.

До речі Нам не страшні московські воші, як українські гниди, – Козловський про мовчання Тимощука

Тем не менее, он верит, что хотя бы малый процент населения может выйти на митинги и остановить войну.

"Знаете, даже когда они танками проехались по Чехии и убивали людей, в России нашлось 6 человек, вышедших на Красную площадь, так называемые диссиденты. Так их называли советские власти, но они вышли. В России всегда были умные и сильные люди, разумеется, что их было мало, что их зомбируют с утра до ночи", – сказал Козловский.

Также он отметил, что у идущих против системы россияне имели украинские корни.

"Однако есть и выстоявшие. Они не зомби. У них есть дух свободы, как у нас. Возможно, это выходцы из Украины, а может гены и у них в роду были когда-то украинцы.

Если они выходят на улицы, то показывают, что все безнадежно. Есть такая масса людей: активных, умных, думающих головой, а не зомбоящиком", – отметил предприниматель.

К ним нужно обращаться. Они должны говорить правду. Даже у этих зомби есть что-то в уме. Они должны проснуться, они не звери, а люди, должно быть,

– добавил Козловский.