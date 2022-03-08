"Росіян зомбують з ранку до ночі"

Козловський зазначив, що більшість людей у Росії дійсно піддаються впливу режиму. І так було завжди, вважає президент Руху.

До речі Нам не страшні московські воші, як українські гниди, – Козловський про мовчання Тимощука

Проте він вірить, що хоча б малий відсоток населення може вийти на мітинги та зупинити війну.

"Знаєте, навіть коли вони танками проїхалися Чехією і вбивали людей, в Росії знайшлося 6 людей, які вийшли на Червону площу, так звані дисиденти. Так їх називала радянська влада, але вони вийшли. У Росії завжди були розумні та сильні люди, зрозуміло, що їх було мало, що їх зомбують з ранку до ночі", – сказав Козловський.

Також він припустив, що росіяни, які йшли проти системи – мали українське коріння.

"Проте є й такі, що вистояли. Вони не зомбі. У них є дух свободи, як у нас. Можливо, це вихідці з України, а може, гени, і в них в роду були колись українці.

Якщо вони виходять на вулиці, то показують, що не все безнадійно. Є така маса людей: активних, розумних, які думають головою, а не зомбоящиком", – зазначив підприємець.

До них треба звертатися. Вони мають говорити правду. Навіть у цих зомбі є щось у голові. Вони повинні прокинутися, вони не звірі, а люди, мабуть,

– додав Козловський.

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