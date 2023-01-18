Всё же нашли компромисс: тренер вернулся в итальянский клуб через два дня после увольнения
Источник:Фейсбук Давиде Никогда
Салернитана нивелировала свое решение уволить главного тренера команды Давиде Николу. Специалист побывал в отставке всего 48 часов.
Итальянский клуб решил завершить сотрудничество с Давиде Николой после разгромного поражения от Аталанты (8:2). Но руководство клуба взяло время на раздумья и решило устроить камбэк коуча.
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Николая уволили с должности главного тренера 16 января. После этого клуб провел переговоры с Роберто Д'Аверсой, Рафой Бенитесом и Леонардо Семпличи – с ними не удалось договориться. 18 января Никола уже вернулся на должность главного тренера Салернитаны. На это повлияли игроки клуба, убедившие руководство возобновить сотрудничество с тренером.
Благодарю президента за звонок. Это означает, что новый футбол создан со страстью и сердцем. Хочу отплатить за его доверие всей своей любовью. Благодарю директора Моргана Де Санктиса за посредничество. Без него эта операция была бы невозможна. У нас впереди недели упорной работы, чтобы достичь наших целей,
– написал Никола у себя на странице в фейсбуке.
Командный дух
- Похожая ситуация возникала в бельгийском коллективе. После сенсационного поражения Брюгге в кубке Бельгии руководство клуба также решило уволить своего главного тренера. Но помешали игроки команды, умолявшие руководство Брююге продолжить сотрудничество с коучем.