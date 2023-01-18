Наполи – Кремонезе 2:2 по пен. 4:5)

Голы: Жезус, 33, Симеоне, 36 – Пикель, 18, Афена-Гьян, 87

Удаление: Серникола, 100 (Кремонезе)

Наполи подошло к этому матчу в статусе безоговорочного фаворита. Но первыми нули на табло размочили гости. Провал в защите "неаполитанцев" закончился взятием ворот Мерета. Пикель запер прострел на дальней стойке от Окереке – 0:1. 24 канал.

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Дальше в игре был спорный момент. Хозяева потребовали поставить пенальти после фола в штрафной Кремонезе. Но арбитр указал продолжать игру.

Тогда гости ответили опасным моментом. Квальята классно отозвался в районе 11-метровой отметки, все сделал замечательно, кроме удара, который вообще не удался у футболиста Кремонезе.

На 33-й минуте хозяева сравняли цифры на табло. Ндомбеле мощно пробил из предела штрафной. С пушкой от полузащитника Наполи справился Карнесекки. Добивание от неаполитанцев было в перекладину, но хозяева доиграли эпизод до конца. Жезус головой лучше сыграл уже на добивании от каркаса ворот и головой таки засунул мяч в сетку ворот Кремонезе - 1:1.

Уже через три минуты Наполи перевернули все с ног на голову, забив второй раз. Симеоне замчал головой подачу с фланга. Голкипер Кремонезе не смог дотянуться до мяча – 2:1.

Наполи в течение матча создало еще немало опасных моментов. Но в конце матча мяч во второй раз побывал в сетке ворот "неаполитанцев". Афена-Гьян головой запер передачу с фланга, пробив в противоположный от голкипера угол. Вратарь Наполи даже не успел среагировать на удар – 2:2.

Кремонезе перевело игру в дополнительные тайма. На 100-й минуте гости еще остались в меньшинстве после удаления с поля Серниколы.

Однако даже таким подарком от гостей не воспользовались "неаполитанцы". Участника четвертьфинала определила футбольная удача под названием серии пенальти. Здесь уже фарт был на стороне гостей, точнее 4:5. В составе Наполи пенальти не реализовал Лоботко.

Наполи неожиданно вылетает из Кубка Италии в стадии 1/8 финала. Кремонезе идет в четвертьфинал.

Наполи – Кремонезе: видеообзор матча