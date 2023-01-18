Італійський клуб вирішив завершити співпрацю з Давіде Ніколою після розгромної поразки від Аталанти (8:2). Але керівництво клубу взяло час на роздуми та вирішило влаштувати камбек коуча.

Варте уваги Аутсайдер Серії А у меншості сенсаційно викинув Наполі із Кубка Італії: відеоогляд

Ніколу звільнили з посади головного тренера 16 січня. Після цього клуб провів перемовини з Роберто Д’Аверсою, Рафою Бенітесом та Леонардо Семплічі - з ними не вдалося домовитися. 18 січня Нікола уже повернувся на посаду головного тренера Салернітани. На це повпливали гравці клубу, які переконали керівництво відновити співпрацю з тренером.

Дякую президенту за дзвінок. Це означає, що новий футбол створений із пристрастю та серцем. Хочу відплатити за його довіру всією своєю любов’ю. Дякую директору Моргану Де Санктісу за посередництво. Без нього ця операція була б неможлива. У нас попереду тижні наполегливої роботи, щоб досягти наших цілей,

– написав Нікола у себе на сторінці у фейсбук.

Командний дух