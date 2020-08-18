Звездный испанский футболист Давид Сильва покинул "Манчестер Сити" после 10 лет в английском клубе. Давид вернулся в чемпионат Испании.

Испанский "Реал Сосьедад" объявил о подписании контракта с 34-летним полузащитником Давидом Сильвой.

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️ OFFICIAL ANNOUNCEMENT| We are delighted to announce the signing of @21lva. The player joins Real as a free agent until June 30, 2022.#WelcomeDavid #AurreraReala pic.twitter.com/PtqIkt4nJR — Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 17, 2020

Детали перехода

Соглашение между сторонами рассчитано на 2 сезона. Хавбек перейдет в клуб из Сан-Себастьяна бесплатно.

Сильва станет свободным агентом после окончания контракта с "Манчестер Сити". Испанец присоединится к новому клубу в ближайшее время.

Что известно о Сильве

Давид – воспитанник "Валенсии", в которой находился с 2002 до 2010 года. В течение этого периода Сильва поиграл в аренде за "Эйбар" и "Сельту".

В 2010 году Давид стал игроком "Манчестер Сити". Англичане заплатили 28,7 миллиона евро.

Давид становился чемпионом Англии. Со сборной Испании Сильва выигрывал чемпионат Европы и чемпионат мира.