Давид Сильва покинул "Манчестер Сити" и вернулся в чемпионат Испании
Звездный испанский футболист Давид Сильва покинул "Манчестер Сити" после 10 лет в английском клубе. Давид вернулся в чемпионат Испании.
Испанский "Реал Сосьедад" объявил о подписании контракта с 34-летним полузащитником Давидом Сильвой.
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Детали перехода
Соглашение между сторонами рассчитано на 2 сезона. Хавбек перейдет в клуб из Сан-Себастьяна бесплатно.
Сильва станет свободным агентом после окончания контракта с "Манчестер Сити". Испанец присоединится к новому клубу в ближайшее время.
Что известно о Сильве
Давид – воспитанник "Валенсии", в которой находился с 2002 до 2010 года. В течение этого периода Сильва поиграл в аренде за "Эйбар" и "Сельту".
В 2010 году Давид стал игроком "Манчестер Сити". Англичане заплатили 28,7 миллиона евро.
Давид становился чемпионом Англии. Со сборной Испании Сильва выигрывал чемпионат Европы и чемпионат мира.