Давід Сільва покинув "Манчестер Сіті" та повернувся в чемпіонат Іспанії
Зірковий іспанський футболіст Давід Сільва покинув "Манчестер Сіті" після 10 років в англійському клубі. Давід повернувся у чемпіонат Іспанії.
Іспанський "Реал Сосьєдад" оголосив про підписання контракту з 34-річним півзахисником Давідом Сільвою.
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Деталі переходу
Угода між сторонами розрахована на 2 сезони. Хавбек перейде до клубу із Сан-Себастьяна безкоштовно.
Сільва стане вільним агентом після закінчення контракту з "Манчестер Сіті" Іспанець приєднається до нового клубу найближчим часом.
Що відомо про Сільву
Давід – вихованець "Валенсії", в якій перебував з 2002 до 2010 року. Протягом цього періоду Сільва пограв в орендах за "Ейбар" та "Сельту".
У 2010 році Давід став гравцем "Манчестер Сіті". Англійці заплатили 28,7 мільйона євро.
Давід ставав чемпіоном Англії. Зі збірною Іспанії Сільва вигравав чемпіонат Європи та чемпіонат світу.