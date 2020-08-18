Зірковий іспанський футболіст Давід Сільва покинув "Манчестер Сіті" після 10 років в англійському клубі. Давід повернувся у чемпіонат Іспанії.

Іспанський "Реал Сосьєдад" оголосив про підписання контракту з 34-річним півзахисником Давідом Сільвою.

До речі: Зірка "Баварії" Тьяго переходить у "Ліверпуль": деталі трансферу

️ OFFICIAL ANNOUNCEMENT| We are delighted to announce the signing of @21lva. The player joins Real as a free agent until June 30, 2022.#WelcomeDavid #AurreraReala pic.twitter.com/PtqIkt4nJR — Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 17, 2020

Деталі переходу

Угода між сторонами розрахована на 2 сезони. Хавбек перейде до клубу із Сан-Себастьяна безкоштовно.

Сільва стане вільним агентом після закінчення контракту з "Манчестер Сіті" Іспанець приєднається до нового клубу найближчим часом.

Що відомо про Сільву

Давід – вихованець "Валенсії", в якій перебував з 2002 до 2010 року. Протягом цього періоду Сільва пограв в орендах за "Ейбар" та "Сельту".

У 2010 році Давід став гравцем "Манчестер Сіті". Англійці заплатили 28,7 мільйона євро.

Давід ставав чемпіоном Англії. Зі збірною Іспанії Сільва вигравав чемпіонат Європи та чемпіонат світу.