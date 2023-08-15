Ворота Арсенала на замке: команда Зинченко подписала голкипера сборной Испании

Вице-чемпион АПЛ продолжает усиливать свой состав. Очередным новичком "канониров" стал испанский голкипер Давид Рая.

В летнее трансферное окно лондонский Арсенал существенно пополнил состав качественными игроками. Не осталась без усиления и вратарская позиция "канониров".

Читайте также Мудрик вспомнил угрозы фанатов Арсенала, желавших ему смерти из-за трансфера в Челси

Усиление под ЛЧ и АПЛ

Официальный сайт Арсенала сообщил о подписании 27-летнего голкипера Брентфорда Давида Рая. Испанец присоединился к "канонирам" на правах сезонной аренды. "Пчелы" получат за своего основного голкипера компенсацию в 3 миллиона фунтов стерлингов. В будущем команда Артеты будет иметь право приобрести Раю за 27 миллионов.

С присоединением Дэвида мы добавляем качества и глубины нашей команде, чтобы мы могли выступать на самом высоком уровне во всех соревнованиях,

– прокомментировал трансфер спортивный директор Эду.

Давид Рая – игрок Арсенала: смотрите видео

Открытие прошедшего сезона АПЛ

Давид Рай родился в Барселоне. В 16-летнем возрасте юный вратарь переехал в Англию.

Давид учился в футбольной академии Блэкберн Роверс, с которым подписал первый профессиональный контракт.

В 2019 году Рая стал игроком Брентфорда. Благодаря уверенной игре голкипера "пчелы" сумели попасть в АПЛ.

Прошедший год стал очень успешным для Дэвида. Голкипер дебютировал за сборную Испании и попал в заявку "Фурии Рохи" на ЧМ-2022.

В сезоне 2022/23 Рая сыграл за Брентфорд 39 матчей, в которых пропустил 47 мячей. В 12 поединках Дэвид сохранил ворота "сухими".

Напомним, что команда Микеля Артеты успешно стартовала в новом сезоне. "Канониры" по пенальти обыграли Манчестер Сити и выиграли Суперкубок Англии. В первом туре Арсенал обыграл Ноттингем Форест (2:1).