Під час літнього трансферного вікна лондонський Арсенал суттєво поповнив склад якісними гравцями. Не залишилася без підсилення і воротарська позиція "канонірів".
Читайте також Мудрик пригадав погрози фанів Арсенала, які бажали йому смерті через трансфер у Челсі
Підсилення під ЛЧ та АПЛ
Офіційний сайт Арсеналу повідомив про підписання 27-річного голкіпера Брентфорда Давіда Рая. Іспанець приєднався до "канонірів" на правах сезонної оренди. "Бджоли" отримають за свого основного голкіпера компенсацію у 3 мільйони фунтів стерлінгів. У майбутньому команда Артети матиме право придбати Раю за 27 мільйонів.
З приєднанням Девіда ми додаємо якості та глибини нашій команді, щоб ми могли виступати на найвищому рівні в усіх змаганнях,
– прокоментував трансфер спортивний директор Еду.
Давід Рая – гравець Арсеналу: дивіться відео
Відкриття минулого сезону АПЛ
- Давід Рая народився в Барселоні. У 16-річному віці юний голкіпер переїхав до Англії.
- Давід навчався у футбольній академії Блекберн Роверс, з яким підписав перший професійний контракт.
- У 2019 році Рая став гравцем Брентфорда. Завдяки впевненій грі голкіпера "бджоли" зуміли потрапити до АПЛ.
- Минулий рік став дуже успішним для Девіда. Голкіпер дебютував за збірну Іспанії та потрапив до заявки "Фурії Рохи" на ЧС-2022.
- У сезоні 2022/23 Рая зіграв за Брентфорд 39 матчів, у яких пропустив 47 м'ячів. У 12 поєдинках Девід зберіг ворота "сухими".
Нагадаємо, що команда Мікеля Артети успішно стартувала в новому сезоні. "Каноніри" по пенальті обіграли Манчестер Сіті та виграли Суперкубок Англії. У першому турі Арсенал здолав Ноттінгем Форест (2:1).