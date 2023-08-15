Під час літнього трансферного вікна лондонський Арсенал суттєво поповнив склад якісними гравцями. Не залишилася без підсилення і воротарська позиція "канонірів".

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Підсилення під ЛЧ та АПЛ

Офіційний сайт Арсеналу повідомив про підписання 27-річного голкіпера Брентфорда Давіда Рая. Іспанець приєднався до "канонірів" на правах сезонної оренди. "Бджоли" отримають за свого основного голкіпера компенсацію у 3 мільйони фунтів стерлінгів. У майбутньому команда Артети матиме право придбати Раю за 27 мільйонів.

З приєднанням Девіда ми додаємо якості та глибини нашій команді, щоб ми могли виступати на найвищому рівні в усіх змаганнях,

– прокоментував трансфер спортивний директор Еду.

Давід Рая – гравець Арсеналу: дивіться відео

Відкриття минулого сезону АПЛ

Давід Рая народився в Барселоні. У 16-річному віці юний голкіпер переїхав до Англії.

Давід навчався у футбольній академії Блекберн Роверс, з яким підписав перший професійний контракт.

У 2019 році Рая став гравцем Брентфорда. Завдяки впевненій грі голкіпера "бджоли" зуміли потрапити до АПЛ.

Минулий рік став дуже успішним для Девіда. Голкіпер дебютував за збірну Іспанії та потрапив до заявки "Фурії Рохи" на ЧС-2022.

У сезоні 2022/23 Рая зіграв за Брентфорд 39 матчів, у яких пропустив 47 м'ячів. У 12 поєдинках Девід зберіг ворота "сухими".

Нагадаємо, що команда Мікеля Артети успішно стартувала в новому сезоні. "Каноніри" по пенальті обіграли Манчестер Сіті та виграли Суперкубок Англії. У першому турі Арсенал здолав Ноттінгем Форест (2:1).