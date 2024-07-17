"Расизму не место в футболе": игрок Челси о поступке Энцо Фернандеса

По соцсетям разлетелось видео празднования аргентинцами победы на Копа Америка-2024. На нем игроки сборной поют оскорбительную песню о французских футболистах.

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара и Челси Давид Фофана прокомментировал поступок своего одноклубника Энцо Фернандеса. Футболист негативно отнесся к этому.

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Футбол осуждает расизм

Давид Фофана сказал, что в футбол это игра для всех, независимо от нации, культуры или веры. Дискриминация недопустима и с этим должны бороться все кто причастен к этому виду спорта.

На прямой трансляции в Инстаграм игроки "бело-голубых" спели песню в которой оскорбляют игроков сборной Франции.

Они играют за Францию, но они все родом из Анголы! Они трахаются с трансами, как гей Мбаппе. Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна. Но в паспорте написано – французы,

– со слов в песне аргентинцев.

Энцо Фернандес уже извинился, выложив сторис в Инстаграм. В Челси заявили, что ценят публичные извинения своего игрока, а также провели внутреннее дисциплинарное расследование.