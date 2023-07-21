Однак іспанець "не біжить поперед батька в пекло". Він виважено чекає солідного фінансового запрошення. Давід де Хеа вже навіть встиг відхилити пропозицію італійського Інтера, який шукає заміну Андре Онана.

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Не конкурент для українського голкіпера

Колишній футболіст МЮ підійняв високу планку у своїй зарплатній відомості. Де Хеа хоче отримувати у новому клубі щонайменше 10 мільйонів євро "чистими" на рік. "Нерадзуррі" були неготові до таких фінансових апетитів голкіпера та могли запропонувати йому лише половину від цієї бажаної суми.

Тому іспанець не буде конкурентом нашого Анатолія Трубіна у боротьбі за перехід в італійський гранд. Відзначимо, що спортивний директор Шахтаря Даріо Срна особисто поїхав у Мілан, аби домовитись про трансфер українського голкіпера.

Очікується, що Інтер придбає одразу двох нових воротарів. Повідомлялось також про Янна Зоммера із Баварії та Уго Льоріса із Тоттенхема.

Сам футболіст не проти повернутись у Ла Лігу, але із такими фінансовими забаганками зробити це 32-річному голкіперу буде вкрай складно. Не виключено, що де Хеа теж піде по стопах інших гравців, які перебрались у Саудівську Аравію, аби солідно заробити перед закінченням професійної кар'єри. Цей тренд трансферів в Саудівську Аравію та США набирає шалених обертів після переходу туди Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі відповідно.

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