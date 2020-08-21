Давай драться: украинец Шелестюк бросил вызов экс-чемпиону мира Турману
Украинский боксер Тарас Шелестюк уже ждет своего возвращения на ринг и успел бросить вызов американцу Киту Турману. Он надеется, что до конца года сможет провести бой с достойным соперником.
Украинский боксер Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем весе, бросил вызов американцу в своем Instagram.
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Вызов от украинца
Украинец выложил пост в котором бросил вызов Турману. По его словам, он уже не может дождаться возвращения на Showtime boxing. Он уверен, что бой против Кита будет легким поединком.
Турман, давай драться,
– написал Шелестюк.
Сейчас ему сложно говорить о предстоящих боях из-за ситуации с коронавирусом. Он надеется, что проведет следующий поединок с достойным соперником.
Кто такой Тарас Шелестюк?Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Годом ранее стал чемпионом мира. Украинец – бронзовый призер чемпионата Европы (2010), победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011).
Что известно о Турмане
- Турман – чемпион мира по версии WBA (2015/19, в феврале 2017 повышен до WBA Super и по версии WBC (2017/18) в полусреднем весе.
- В 2012 году по версии журнала "Ring" получил награду перспективного боксера.
- 20 июля 2019 года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena состоялся бой между обладателем титула WBA Super в полусреднем весе Китом Турманом и чемпионом WBA (Regular) легендарным 40-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо. В 10 раунде Мэнни сумел потрясти Турмана ударом в корпус. Счет судей – 114-113 (Турман) и дважды 115-112 (Пакьяо). Победу разделенным решением одержал Пакьяо, отобрал у американца чемпионский титул WBA Super. Турман получил первое поражение в профессиональной карьере.