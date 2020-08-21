Украинский боксер Тарас Шелестюк уже ждет своего возвращения на ринг и успел бросить вызов американцу Киту Турману. Он надеется, что до конца года сможет провести бой с достойным соперником.

Украинский боксер Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем весе, бросил вызов американцу в своем Instagram.

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Вызов от украинца

Украинец выложил пост в котором бросил вызов Турману. По его словам, он уже не может дождаться возвращения на Showtime boxing. Он уверен, что бой против Кита будет легким поединком.

Турман, давай драться,

– написал Шелестюк.

Сейчас ему сложно говорить о предстоящих боях из-за ситуации с коронавирусом. Он надеется, что проведет следующий поединок с достойным соперником.

Кто такой Тарас Шелестюк? Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Годом ранее стал чемпионом мира. Украинец – бронзовый призер чемпионата Европы (2010), победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011).

Что известно о Турмане