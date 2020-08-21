Український боксер Тарас Шелестюк вже чекає свого повернення на ринг та встиг кинути виклик американцю Кіту Турману. Він сподівається, що до кінця року зможе провести бій із гідним суперником.

Український боксер Тарас Шелестюк, який виступає у напівсередній ваговій категорії, кинув виклик американцю у своєму Instagram.

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Виклик від українця

Українець виклав пост у якому кинув виклик Турману. За його словами, він вже не може дочекатись повернення на Showtime boxing. Він впевнений, що бій проти Кіти буде легким поєдинком.

Турман, давай побиймося,

– написав Шелестюк.

Зараз йому складно говорити про майбутні бої через ситуацію з коронавірусом. Він сподівається, що проведе наступний поєдинок з гідним суперником.

Хто такий Тарас Шелестюк? Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні у 2012 році. Роком раніше став чемпіоном світу. Українець – бронзовий призер чемпіонату Європи (2010), переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011).

Що відомо про Турмана