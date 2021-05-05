Виктор Аксельсен является второй ракеткой мира. На чемпионате Европы в Киеве он дошел до финала. После чего сдал положительный тест на коронавирус. Поэтому его сразу изолировали в гостиничном номере. И в итоге он стал серебряным призером турнира.

Стоящее Украинский футболист провел матч Первой лиги со сломанной ногой

Спортсмен утверждает, что у него незначительные симптомы, но он потерял вкус и обоняние. В остальном чувствует себя хорошо.

Но находиться все время на изоляции в Киеве Аксельсен не собирался. После переговоров со своей командой он решил вернуться домой, где уже и будет отбывать изоляцию под наблюдением местных медиков.

Но для того, чтобы вернуться в Данию, ему пришлось снимать специальный медицинский самолет. А все путешествие от гостиничного номера в Киеве в автомобиле скорой помощи и самолетом – провести в специальной защитной капсуле.



Виктор Аксельсен улетел из Киева в Данию в защитной капсуле специальным медицинским самолетом / фото фейсбук-страница Виктора Аксельсена

Свое быстрое возвращение в Данию Аксельсен объяснил тем, что в Дании он будет иметь возможность придерживаться необходимой диеты и заниматься физическими упражнениями в пределах изоляции. Ведь впереди его ждут Олимпийские игры, которые он не намерен пропускать.