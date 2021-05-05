Віктор Аксельсен є другою ракеткою світу. На чемпіонаті Європи в КИєві він дійшов до фіналу. Після чого здав позитивний тест на коронавірус. Тож його одразу ізолювали в готельному номері. І у підсумку він став срібним призером турніру.

Варте уваги Український футболіст провів матч Першої ліги зі зламаною ногою

Спортсмен переконує, що у нього незначні симптоми, але він втратив смак та нюх. Щодо решти, то почуває себе добре.

Але перебувати весь час на ізоляції в Києві Аксельсен не мав наміру. Після перемовин зі своєю командою він вирішив повернутися додому, де вже і буде відбувати ізоляцію під наглядом місцевих медиків.

Та для того, щоб повернутися в Данію, йому довелося винаймати спеціальний медичний літак. А всю подорож від готельного номера в Києві у автомобілі швидкої допомоги та літаком – провести у спеціальній захисній капсулі.



Віктор Аксельсен полетів з Києва в Данію у захисній капсулі спеціальним медичним літаком / фото фейсбук-сторінка Віктора Аксельсена

Своє швидке повернення до Данії Аксельсен пояснив тим, що в Данії він буде мати можливість дотримуватися необхідної дієти та займатися фізичними вправами в межах ізоляції. Адже попереду на нього очікують Олімпійські ігри, які він не має наміру пропускати.