Дата и расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины: когда сыграет Динамо и Шахтер

6 октября 2021 , 16:26
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Источник:

УАФ

После того как состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, стал известен календарь матчей. Стадия 1/8 финала стартует 26 октября.

Первый матч 1/8 финала состоится в Харькове, где местный Металлист-1925 примет Александрию. Остальные семь матчей состоятся в течение 27 – 28 октября.

К теме Кубок Украины: результаты матчей 1/16 финала

Кубок Украины: расписание матчей 1/8 финала

26 октября

  • Металлист 1925 (Харьков) – Александрия (Александрия). 19:30. Трансляция – "Футбол 2"

27 октября

  • Верес (Ровно) - Ворскла (Полтава). 14:00. Трансляция – "Футбол 1"
  • Мариуполь (Мариуполь) – Динамо (Киев). 17:00. Трансляция – "Футбол 3"
  • Черноморец (Одесса) – Шахтер (Донецк). 19:30. Трансляция – "Футбол 2"

28 октября

  • Альянс (Липовая Долина) – Львов (Львов). 14:00. Трансляция – "Футбол 1"
  • ЛНЗ (Черкассы) – Днепр-1 (Днепр). 17:00. Трансляция – "Футбол 2"
  • Рух (Львов) – Заря (Луганск). 19:00. Трансляция – "Футбол 1"
  • Металлист (Харьков) – Колос (Ковалевка). 19:30. Трансляция – "Футбол 3"
Действующим обладателем Кубка Украины является Динамо.
Автор: Михайло Гема