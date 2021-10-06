Первый матч 1/8 финала состоится в Харькове, где местный Металлист-1925 примет Александрию. Остальные семь матчей состоятся в течение 27 – 28 октября.

К теме Кубок Украины: результаты матчей 1/16 финала

Кубок Украины: расписание матчей 1/8 финала

26 октября

Металлист 1925 (Харьков) – Александрия (Александрия). 19:30. Трансляция – "Футбол 2"

27 октября

Верес (Ровно) - Ворскла (Полтава). 14:00. Трансляция – "Футбол 1"

Мариуполь (Мариуполь) – Динамо (Киев). 17:00. Трансляция – "Футбол 3"

Черноморец (Одесса) – Шахтер (Донецк). 19:30. Трансляция – "Футбол 2"

28 октября

Альянс (Липовая Долина) – Львов (Львов). 14:00. Трансляция – "Футбол 1"

ЛНЗ (Черкассы) – Днепр-1 (Днепр). 17:00. Трансляция – "Футбол 2"

Рух (Львов) – Заря (Луганск). 19:00. Трансляция – "Футбол 1"

Металлист (Харьков) – Колос (Ковалевка). 19:30. Трансляция – "Футбол 3"

Действующим обладателем Кубка Украины является Динамо.