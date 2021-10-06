Перший матч 1/8 фіналу відбудеться у Харкові, де місцевий Металіст-1925 прийме Олександрію. Інші сім матчів відбудуться протягом 27 – 28 жовтня.

До теми Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу

Кубок України: розклад матчі 1/8 фіналу

26 жовтня

Металіст 1925 (Харків) – Олександрія (Олександрія). 19:30. Трансляція – "Футбол 2"

27 жовтня

Верес (Рівне) – Ворскла (Полтава). 14:00. Трансляція – "Футбол 1"

Маріуполь (Маріуполь) – Динамо (Київ). 17:00. Трансляція – "Футбол 3"

Чорноморець (Одеса) – Шахтар (Донецьк). 19:30. Трансляція – "Футбол 2"

28 жовтня

Альянс (Липова Долина) – Львів (Львів). 14:0. Трансляція – "Футбол 1"

ЛНЗ (Черкаси) – Дніпро-1 (Дніпро). 17:00. Трансляція – "Футбол 2"

Рух (Львів) – Зоря (Луганськ). 19:00. Трансляція – "Футбол 1"

Металіст (Харків) – Колос (Ковалівка). 19:30. Трансляція – "Футбол 3"

Чинним володарем Кубка України є Динамо.