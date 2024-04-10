Украинский боксер сообщил новую дату боя: кто станет соперником
Источник:Александр Гвоздик
Александр Гвоздик сообщил дату боя с Давидом Бенавидесом. Боксеры встретятся на ринге в середине июня.
Украинский боксер впервые с 2019 года будет драться за титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником будет Давид Бенавидес, который уже имеет титул временного чемпиона WBC во втором среднем весе.
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Дата и место проведения боя Гвоздик – Бенавидес
Поединок между Гвоздиком и Бенавидесом состоится 22 июня в Хьюстоне, штат Техас. Ранее была информация, что бой состоится 15 июня, но ее не подтвердили. Главным событием вечера станет бой в легком весе между непобежденными американцами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.
Афиша боя / Фото из инстаграма Александра Гвоздика
Победитель боя будет иметь пояс временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Обладатель награды получит право на обязательный поединок с регулярным чемпионом Артуром Бетербиевым.Стоит отметить. Александр Гвоздик уже встречался на ринге с Бетербиевым в 2019 году. Россиянин одолел украинца, после чего Гвоздик потерял титул чемпиона IBF. С тех пор Александр не выходил на ринг в течение трех лет.
Александр Гвоздик вернулся в бокс в феврале 2023 года. Он имеет серию из трех побед подряд, из которых два поединка он завершил досрочно.
Профессиональная карьера Александра Гвоздика: главное
- Дебютировал 12 апреля 2014 года в Лас-Вегасе в андеркарте боя Пакьяо - Брэдли.
- 1 декабря 2018 года стал обладателем чемпионского пояса WBC в полутяжелом весе, одолев нокаутом в 11-м раунде заядлого соперника - канадца гаитянского происхождения Адониса Стивенсона, который в течение пяти лет владел этим титулом. После этого поединка Стивенсон три недели находился в коме и долго восстанавливался.
- 30 марта 2019 года в Филадельфии провел 1-ю защиту титула чемпиона мира против француза Дуду Нгумбу. Гвоздик победил техническим нокаутом.