Український боксер вперше з 2019 року битиметься за титул тимчасового чемпіона світу у напівважкій вазі. Його суперником буде Давід Бенавідес, який вже має титул тимчасового чемпіона WBC у другій середній вазі.
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Дата та місце проведення бою Гвоздик – Бенавідес
Поєдинок між Гвоздиком та Бенавідесом відбудеться 22 червня у Х'юстоні, штат Техас. Раніше була інформація, що бій відбудеться 15 червня, але її не підтвердили. Головною подією вечора стане бій у легкій вазі між непереможеними американцями Джервонтою Девісом та Френком Мартіном.
Афіша бою / Фото з інстаграму Олександра Гвоздика
Переможець бою матиме пояс тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Володар нагороди отримає право на обов'язковий поєдинок з регулярним чемпіоном Артуром Бєтєрбієвим.
Олександр Гвоздик повернувся у бокс в лютому 2023 року. Він має серію з трьох перемог поспіль, з яких два поєдинки він завершив достроково.
Професійна кар'єра Олександра Гвоздика: головне
- Дебютував 12 квітня 2014 року у Лас-Вегасі в андеркарті бою Пак'яо — Бредлі.
- 1 грудня 2018 року став володарем чемпіонського поясу WBC в напівважкій вазі, здолавши нокаутом в 11-му раунді запеклого суперника - канадця гаїтянського походження Адоніса Стівенсона, який протягом п'яти років володів цим титулом. Після цього поєдинку Стівенсон три тижні перебував у комі та довго відновлювався.
- 30 березня 2019 року у Філадельфії провів 1-й захист титулу чемпіона світу проти француза Дуду Нгумбу. Гвоздик переміг технічним нокаутом.