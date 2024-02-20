Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поднялся на второе место в рейтинге Всемирного боксерского совета. Выше украинца в списке от WBC только британец Джошуа Буатси.

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Гвоздик вплотную приблизился к реваншу с Бетербиевым

Для того, чтобы стать обязательным претендентом на титул WBC, Гвоздику нужно возглавить рейтинг от Всемирного боксерского совета. Тогда Александр сможет рассчитывать на получение шанса вернуть свой пояс.

Рейтинг WBC в полутяжелом весе

Джошуа Буатси Александр Гвоздик Энтони Ярд Каллум Смит Альберт Рамирес

Предыдущий раз украинец боксировал 30 сентября 2023 года, когда нокаутировал бразильца Исаака Родригеза. Для Гвоздика эта победа стала третьей подряд после возвращения в бокс и 20-й в целом.

Важно. Единственное поражение на профессиональном ринге Гвоздик потерпел в октябре 2019 года, досрочно проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке. Тогда Александр потерял титул WBC и завершил карьеру, однако впоследствии вернулся в бокс.