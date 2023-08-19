Изменила "семью": известная российская биатлонистка отреклась от выступлений за страну-навоз

В списке российских спортсменов произошла очередная "досадная" кадровая потеря. Сборную России по биатлону больше не будет представлять Дарья Виролайнен.

Международный союз биатлонистов сообщил, что в новом сезоне-2023/2024 известная российская биатлонистка будет выступать под флагом Финляндии. Минус – еще одна представительница страны-404.

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Минус одна известная биатлонистка для страны-404.

В профайле 34-летней биатлонистки на официальном сайте IBU уже вставлен флаг этой скандинавской страны. Это позволит выступать на международных соревнованиях.

Ведь россияне и белорусы продолжают быть отстранены от соревнований из-за позиции IBU, стоящей на стороне Украины в войне против России. В Союзе пока не видят смысла возвращать биатлонистов из враждебных стран на международную арену, пока ситуация в Украине остается неизменной.



Дарья Виролайнен будет выступать за Финляндию / Скриншот из IBU

Отметим, что уроженка Москвы Виролайнен еще с 2016 года проживает в Финляндии, а уже в 2021-м получила финский паспорт. Теперь она вообще отреклась от того, чтобы ее называли спортсменкой сборной России по биатлону.

Опытная биатлонистка получила право выступать за сборную Финляндии по итоговым результатам квалификационных соревнований.

Интересно, как на это реагируют ее звездные родители из России – биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова и тренер по биатлону Леонид Резцов.

Виролайнен стала уже далеко не первой российской спортсменкой, показавшей всю свою "патриотичность к великой стране".

Кратко о биатлонных достижениях Дарьи Виролайнен