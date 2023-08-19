Міжнародний союз біатлоністів повідомив, що у новому сезоні-2023/2024 відома російська біатлоністка виступатиме під прапором Фінляндії. Мінус ще одна представниця країни-404.

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Мінус одна відома біатлоністка для країни-404

У профайлі 34-річної біатлоністки на офіційному сайті IBU вже вставлений прапор цієї скандинавської країни. Це дасть можливість виступати на міжнародних змаганнях.

Адже росіяни та білоруси продовжують бути усуненими від змагань через позицію IBU, який стоїть на боці України у війні проти Росії. У Союзі поки що не бачать сенсу повертати біатлоністів із ворожих країн на міжнародну арену, поки ситуація в Україні залишається незмінною.



Дар'я Віролайнен виступатиме за Фінляндію / Скриншот із IBU

Відзначимо, що уродженка Москви Віролайнен ще з 2016 року проживає у Фінляндії, а вже у 2021-му отримала фінський паспорт. Тепер вона взагалі відреклась того, аби її називали спортсменкою збірної Росії з біатлону.

Досвідчена біатлоністка отримала право виступати за збірну Фінляндії за підсумковими результатами кваліфікаційних змагань.

Цікаво, як на це реагують її зіркові батьки з Росії – біатлоністка та лижниця Анфіса Рєзцова та тренер з біатлону Леонід Рєзцов.

Віролайнен стала вже далеко не першою російською спортсменкою, яка показала усю свою "патріотичність до вєлікой страни".

Коротко про біатлонні здобутки Дар'ї Віролайнен