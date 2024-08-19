За тиждень, 26 серпня, в США розпочнеться останній тенісний турнір категорії Grand Slam. В жіночому сегменті в основну сітку US Open потрапили п'ять українок, пише 24 Канал.

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Вибила "нейтральну"

Ще чотири наші землячки стартують у кваліфікації до турніру. Першою на корт US Open вийшла киянка Дар'я Снігур. Дівчина, що йде 127-ю в рейтингу WTA, має пройти трьох суперниць на шляху до основної сітки.

Першою стала "нейтральна" тенісистка з Росії Валерія Савіних, яка посідає 239 місце у світовому рейтингу. 22-річна Снігур була фавориткою у бою проти спортсменки, яка на 11 років старша за неї.

Зрештою майстерність не підвела Дар'ю і вона без проблем розібралась з представницею країни-терористки. Обидва сети завершились з рахунком 6:4 на користь українки.

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При цьому кількість брейків досягла аж 12-ти, лише вісім геймів були за тенісисткою, яка була на подачі. Снігур виконала три ейси, тоді як на рахунку Савіних були чотири подвійні помилки.

Таким чином, киянка вийшла у півфінал кваліфікації, де зустрінеться з австралійкою Прісциллою Хон (WTA №204). Також серед українок спробують свої сили у відборі US Open Юлія Стародубцева, Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва.