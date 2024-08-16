Ига Швьонтек – Марта Костюк 2:0 (6:2, 6:2)

Первые ракетки Украины и мира провели третью очную встречу. В двух предыдущих матчах победу праздновала Ига Швьонтек, пишет 24 Канал.

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Как прошел матч

Украинская теннисистка обнадеживающе начала встречу. Марта выиграла подачу соперницы. Однако после брейка Костюк Швьонтек выиграла четыре подряд гейма. Украинка сумела взять еще один гейм, но представительница Польши довела сет до победы – 6:2.

Вторая партия не изменила расклад сил. Швьонтек уверенно закрыла сет – 6:2 и выиграла матч.

В четвертьфинале полька будет играть против Мирры Андреевой или Жасмин Паолини. Марта Костюк на стадии 1/8 финала покидает Мастерс Цинциннати.

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