Украинская чемпионка мира и Европы по дзюдо Дарья Билодид после Олимпиады-2024 поехала отдыхать в Грецию. Спортсменка поделилась фото из отпуска.

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Дарья Билодид на Олимпиаде-2024

Украинская дзюдоистка не смогла выиграть медаль на Олимпийских играх-2024 года в весовой категории до 57 килограмм. Спортсменка прошла в 1/8 финала, где проиграла японской дзюдоистке Харуци Фунакубо, которая впоследствии выиграла "бронзу".

Во время схватки против представительницы Японии Билодид получила три шидо и досрочно проиграла поединок.

На Олимпиаде-2020 в Токио Дарья выступала в весовой категории 48 килограмм. Тогда украинка завоевала "бронзу", проиграв в полуфинале японке Фуни Тонаки.

Фото из инстаграма Билодид: