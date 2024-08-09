Українська чемпіонка світу та Європи з дзюдо Дар'я Білодід після Олімпіади-2024 поїхала відпочивати у Грецію. Спортсменка поділилась фото з відпустки.

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Дар'я Білодід на Олімпіаді-2024

Українська дзюдоїстка не змогла виграти медаль на Олімпійських іграх-2024 року у ваговій категорії до 57 кілограм. Спортсменка пройшла до 1/8 фіналу, де програла японській дзюдоїстці Харуці Фунакубо, яка згодом виграла "бронзу".

Під час сутички проти представниці Японії Білодід отримала три шидо та достроково програла поєдинок.

На Олімпіаді-2020 в Токіо Дар'я виступала у ваговій категорії 48 кілограм. Тоді українка здобула "бронзу", програвши у півфіналі японці Фуні Тонакі.

Фото з інстаграму Білодід: