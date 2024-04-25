Победила пятерых соперниц: Билодид стала чемпионкой Европы по дзюдо

23-летняя Дарья Билодид выиграла золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг. Это первая медаль сборной Украины на континентальном форуме в Загребе.

На чемпионате Европы по дзюдо, который проходит с 25 по 28 апреля в хорватском Загребе, был разыгран комплект медалей в весовой категории до 57 кг среди женщин. Украину в этой категории представляла Дарья Билодид.

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Билодид выиграла первое "золото" после смены весовой категории

23-летняя Билодид на пути к финалу победила финку Пихлу Салонен, азербайджанку Ацелию Топрак, Тимну Нельсон-Леви из Израиля и грузинку Этери Липерталиани.

В решающей схватке Дарье противостояла словенка Кая Кайзер, которая является вице-чемпионкой Европы 2021 года. Как и три года назад, словенке пришлось довольствоваться серебряной наградой, поскольку Билодид смогла вырвать победу.

Таким образом украинка взяла реванш у Кайзер за поражение в 2023 году в четвертьфинале Гран-при Загреба.

Отметим, что это первая золотая медаль для Билодид на соревнованиях уровня чемпионата мира и Европы после смены весовой категории. До 2022 года Билодид выступала в весе 48 кг.