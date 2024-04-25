На чемпіонаті Європи з дзюдо, який проходить з 25 по 28 квітня у хорватському Загребі, було розіграно комплект медалей у ваговій категорії до 57 кг серед жінок. Україну у цій категорії представляла Дар'я Білодід.
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Білодід виграла перше "золото" після зміни вагової категорії
23-річна Білодід на шляху до фіналу здолала фінку Піхлу Салонен, азербайджанку Ацелію Топрак, Тімну Нельсон-Леві з Ізраїля та грузинку Етері Ліперталіані.
У вирішальній сутичці Дар'ї протистояла словенка Кая Кайзер, яка є віцечемпіонкою Європи 2021 року. Як і три роки тому, словенці довелося задовольнитися срібною нагородою, оскільки Білодід змогла вирвати перемогу.
Зазначимо, що це перша золота медаль для Білодід на змаганнях рівня чемпіонату світу та Європи після зміни вагової категорії. До 2022 року Білодід виступала у вазі 48 кг.