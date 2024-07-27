Билодид похвасталась зажигательными танцами в олимпийской деревне: яркое видео

Дарья Билодид опубликовала зажигательное видео в своих соцсетях. На нем дзюдоистка исполняет яркий танец.

В пятницу, 26 июля, состоялась долгожданная церемония открытия Олимпийских игр-2024. На следующий день начался первый олимпийский день.

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Яркое видео от Билодид

В своих соцсетях украинская дзюдоистка похвасталась зажигательными танцами в олимпийском городке. Спортсменка танцевала с яркой улыбкой на лице.

Танцы Дарьи Белодид: смотрите видео

Отметим, что Дарья Билодид начнет соревнования на Олимпиаде-2024 в понедельник, 29 июля, в поединке против Неры Тибвы.