У п'ятницю, 26 липня, відбулася довгоочікувана церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. На наступний день розпочався перший олімпійський день.

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Яскраве відео від Білодід

У своїх соцмережах українська дзюдоїстка похизувалася запальними танцями в олімпійському містечку. Спортсменка танцювала з яскравою посмішкою на обличчі.

Танці Дар'ї Білодід: дивіться відео

Відзначимо, що Дар'я Білодід розпочне змагання на Олімпіаді-2024 у понеділок, 29 липня, у поєдинку проти Нери Тібви.