Перезагрузка после Олимпиады: Билодид поделилась фотографиями с отдыха на море

17 августа 2024, 18:31
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Автор: Сергей Шаховец

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Дарья Билодид

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид мечтала завоевать "золото" на Олимпийских играх в Париже. К сожалению, спортсменка завершила борьбу еще на стадии 1/8 финала.

После раннего вылета из соревнований Дарья Билодид решила отвлечься от неудачи на Олимпиаде. Дзюдоистка поехала на отдых в Грецию.

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Билодид наслаждается отпуском

Звезда украинского спорта активно делится со своими фанатами фотографиями из отпуска. 23-летняя спортсменка сделала эффектные фотографии в купальнике на берегу моря.

Свою публикацию Билодид подписала очень лаконично: "Перезагрузка".

Дарья Билодид на отдыхе / фото из инстаграма дзюдоистки

В комментариях подписчики отметили великолепную фигуру спортсменки. Впрочем, не обошлось без хейтеров, которые напомнили о неудаче на Олимпиаде.

Как выступила Билодид на Олимпиаде

  • Напомним, Дарья Билодид на Олимпийских играх в Париже выступала в весовой категории до 57 килограммов. Дзюдоистка квалифицировалась в 1/8 финала, где проиграла японке Харуке Фунакубо через три шидо.
  • Во время схватки судьи удалили маму и по совместительству тренера украинки Светлану Кузнецову из-за постоянных выкриков.
  • На предыдущей Олимпиаде в Токио Билодид завоевала бронзовую медаль. Тогда спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограммов.