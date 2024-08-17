Перезагрузка после Олимпиады: Билодид поделилась фотографиями с отдыха на море

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид мечтала завоевать "золото" на Олимпийских играх в Париже. К сожалению, спортсменка завершила борьбу еще на стадии 1/8 финала.

После раннего вылета из соревнований Дарья Билодид решила отвлечься от неудачи на Олимпиаде. Дзюдоистка поехала на отдых в Грецию.

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Билодид наслаждается отпуском

Звезда украинского спорта активно делится со своими фанатами фотографиями из отпуска. 23-летняя спортсменка сделала эффектные фотографии в купальнике на берегу моря.

Свою публикацию Билодид подписала очень лаконично: "Перезагрузка".

Дарья Билодид на отдыхе / фото из инстаграма дзюдоистки

В комментариях подписчики отметили великолепную фигуру спортсменки. Впрочем, не обошлось без хейтеров, которые напомнили о неудаче на Олимпиаде.

Как выступила Билодид на Олимпиаде