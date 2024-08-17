Після раннього вильоту зі змагань Дар'я Білодід вирішила відволіктися від невдачі на Олімпіаді. Дзюдоїстка поїхала на відпочинок до Греції.

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Білодід насолоджується відпусткою

Зірка українського спорту активно ділиться зі своїми фанатами фотографіями з відпустки. 23-річна спортсменка зробила ефектні світлини в купальнику на березі моря.

Свою публікацію Білодід підписала дуже лаконічно: "Перезавантаження".

Дар'я Білодід на відпочинку / фото з інстаграму дзюдоїстки

В коментарях підписники відмітили чудову фігуру спортсменки. Втім, не обійшлося без хейтерів, які нагадали про невдачу на Олімпіаді.

Як виступила Білодід на Олімпіаді